© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutto confermato in casa Italia per la gara contro l'Armenia che inizierà alle ore 18. 4-3-3 per Mancini con Bernardeschi insieme a Belotti e Chiesa. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Armenia (4-2-3-1): Airapetyan; Hambartsumyan, Haroyan, Calisir, K. Hovhannisyan; Grigoryan, Mkrtchyan; Barseghyan, Mkhitaryan, Ghazaryan; Karapetyan.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Emerson; Verratti, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Chiesa.