Arnautovic sui social: "Felicissimo di vestire ancora la maglia dell'Inter"

vedi letture

Marko Arnautovic è nuovamente un giocatore dell'Inter, tornato in nerazzurro a distanza di tredici anni dall'ultima volta e pronto a cominciare la sua seconda avventura a Milano. Poche ore fa, attraverso i social, l'attaccante austriaco ha espresso tutta la sua felicità per essere tornato a vestire la maglia dell'Inter, a chiusura di un cerchio.

"Non ho parole per esprimere la felicità di poter vestire di nuovo questa maglia non vedo l’ora di poter iniziare a giocare per la mia nuova squadra. Forza Inter", le parole dell'ex attaccante del Bologna.