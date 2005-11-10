Nico Gonzalez e Douglas Luiz tornano protagonisti: Spalletti si gode la rinascita

Juventus, Spalletti ha rilanciato Douglas Luiz e Nico Gonzalez, diventati importanti per la squadra. Dopo la pausa si attendono anche alcuni rientri

La Juventus, in questi giorni, non si sta allenando perché Luciano Spalletti ha concesso alcuni giorni di riposo. Lunedì, alla ripresa, mancheranno i nazionali e per il tecnico di Certaldo non sarà facile allenare con un gruppo ridotto ai minimi termini. La Juventus ha anche fissato un’amichevole per venerdì 2 ottobre alle 12:30 contro la Cremonese. Nonostante le assenze, i bianconeri che rimarranno alla Continassa potranno mantenere la forma durante questa pausa. Rispetto al passato, infatti, la sosta sarà più lunga e permetterà alla squadra di lavorare con maggiore tranquillità. Spalletti dovrà però fare i conti con le numerose assenze dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Nel frattempo, il tecnico potrà concentrarsi anche sul recupero degli infortunati in vista della ripresa del campionato.

Spalletti ha rivitalizzato Douglas Luiz e Nico Gonzalez

In questo inizio di stagione, Luciano Spalletti è stato abile a rivitalizzare due giocatori che fino a qualche mese fa sembravano lontani dalla Juventus.

Infatti, Douglas Luiz e Nico Gonzalez al 30 giugno sono tornati dai rispettivi prestiti e il loro destino sembrava segnato. Invece, Spalletti li ha voluti valutare e ha capito che potevano essere utili alla causa. Adesso Douglas Luiz e Nico Gonzalez sono diventati indispensabili per la Juventus. Questo è sicuramente merito del tecnico di Certaldo, che in questi mesi ha capito cosa manca alla squadra. Spalletti sta cercando di trovare una quadra e di valorizzare al meglio gli elementi a sua disposizione. Il rilancio dei due giocatori rappresenta una delle situazioni più interessanti di questo inizio di stagione. Entrambi sembravano destinati a lasciare la Juventus, mentre ora hanno conquistato un ruolo importante all’interno del gruppo. Il lavoro dell’allenatore è stato quindi fondamentale per permettere loro di trovare nuovamente spazio. La Juventus alterna alti e bassi perché è reduce da tanti anni difficili. Il gruppo ha perso alcune certezze, soprattutto a livello caratteriale. Questo è il punto più importante sul quale si dovrà lavorare per trovare una certa continuità di risultati. Spalletti dovrà quindi continuare a costruire una squadra capace di mantenere maggiore equilibrio. La crescita passa anche dalla capacità di recuperare giocatori che sembravano ormai fuori dal progetto. Douglas Luiz e Nico Gonzalez rappresentano in questo senso due esempi significativi del lavoro svolto dal tecnico.

Juventus, gli infortuni hanno complicato l’inizio di stagione

L’inizio di stagione della Juventus non è stato dei più facili a causa dei tanti infortuni. In modo particolare, gli stop di Yildiz, Thuram, Locatelli e Grabara sono stati particolarmente gravi e questi giocatori sono finiti tutti sotto i ferri. Quando ci sono stop di natura traumatica non si può far altro che prenderne atto e affrontare le conseguenze. Per la Juventus non è stato facile giocare senza delle colonne portanti. Ciò nonostante, Spalletti non si è perso d’animo e ha trovato delle soluzioni per ovviare alle assenze. Il tecnico ha dovuto quindi adattare le proprie scelte alle diverse indisponibilità. La squadra ha dovuto affrontare diversi momenti complicati senza alcuni dei suoi giocatori più importanti. Nel frattempo, la Juventus ha dovuto fare i conti anche con alcuni stop muscolari. In questo caso, però, i tempi di recupero sono ben diversi rispetto agli infortuni di natura traumatica. Dopo la pausa, la speranza è quella di ritrovare Cabal. Il suo rientro permetterebbe a Spalletti di avere una soluzione in più a disposizione. Anche Cambiaso va verso il rientro dopo aver accusato un problema alla caviglia nella sfida di fine agosto contro il Parma. La pausa potrà quindi essere utile per permettere ad alcuni giocatori di recuperare la condizione. L’obiettivo sarà quello di arrivare alla ripresa con una rosa più completa. Spalletti potrà così contare su maggiori alternative per affrontare la seconda parte di questo avvio di stagione.