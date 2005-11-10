TMW Napoli, obiettivo Keinan Davis. Però l'Udinese lo valuta oltre i 20 milioni di euro

Gli azzurri cercheranno un attaccante a gennaio per rinforzare la rosa. L'inglese può anche giocare come spalla di Hojlund

Il Napoli aggiungerà un attaccante alla sua rosa a gennaio. Per questo sta monitorando diverse piste tra cui quella che porta al centravanti dell'Udinese, Keinan Davis, considerato ideale sia come rinforzo sia come eventuale spalla di Rasmus Hojlund, considerando che hanno caratteristiche abbastanza diverse e complementari fra loro.

Ostacolo Udinese, valutato oltre 20 milioni

Il problema può essere il prezzo, visto che l'anglo-giamaicano è quotato sopra i 20 milioni, una cifra non banale e che De Laurentiis deve essere convinto a spendere. Già negli scorsi mesi era stata l'Atalanta a metterlo nel mirino, ma i bianconeri avevano subito messo in chiaro le cose, considerandolo praticamente incedibile. Sarà quindi complicato smuoverli a gennaio.

Le parole del direttore sportivo Gianluca Nani

"Considero Davis uno dei migliori in Europa nel suo ruolo, difficile trovare un sostituto al suo livello. Quando sta bene è davvero immarcabile, dai tempi dell'Inghilterra lo considero un top ma ostacolato dagli infortuni. Gueye e Bayo sono di alto livello ma non ricevono il giusto merito, abbiamo anche tanti trequartisti e possiamo giocare anche con tre contemporaneamente. Abbiamo molti giocatori offensivi, è chiaro che quando analizzi il mercato puoi sempre migliorarti, ma noi siamo l'Udinese, dobbiamo stare attenti ai bilanci per non crearci situazioni negative".