Roma, Mancini verso la titolarità in Italia-Belgio. Ghilardi sogna il debutto

Mancini verso una maglia da titolare contro il Belgio nel suo stadio, mentre Ghilardi sogna il debutto con la Nazionale maggiore.

Questa sera alle 20:45, la Roma presterà la sua casa abituale all’Italia in vista della prima giornata di Nations League contro il Belgio. A fare gli onori di casa ci saranno Gianluca Mancini e Daniele Ghilardi, convocati dal CT Roberto Mancini. Si sarebbe dovuto aggiungere anche Bryan Cristante, ma il problema rimediato in Roma-Inter lo ha costretto ad alzare bandiera bianca.

Roma, Mancini verso la titolarità in Italia-Belgio

Mancini va verso una maglia da titolare con l’Italia, al centro del pacchetto arretrato azzurro. Il difensore della Roma è infatti candidato a partire dall’inizio nella sfida contro il Belgio, appuntamento importante non solo per la Nazionale, ma anche per il centrale giallorosso, pronto a ritrovare minuti con il tricolore sul petto. L’ultima presenza in azzurro risale all’amara serata di Zenica, dove rimase in campo fino alla fine dei 120 minuti.

Adesso c’è una nuova storia da scrivere e la possibile titolarità rappresenta un segnale positivo per un giocatore diventato ormai una colonna della Roma.

Roma, Ghilardi sogna il debutto

Ma non c’è solo il numero 23 nativo di Pontedera. Scalpita anche Daniele Ghilardi, alla prima convocazione con la Nazionale maggiore e desideroso di ritagliarsi il proprio spazio. Il giovane difensore ha iniziato bene la stagione e la chiamata dell’Italia rappresenta un ulteriore riconoscimento del suo percorso.

Per Ghilardi, l’obiettivo è convincere ulteriormente il CT e farsi trovare pronto qualora arrivasse l’occasione. Il sogno è quello di esordire con la maglia dell’Italia proprio all’Olimpico, davanti al pubblico di Roma.