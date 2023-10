Arthur carica la Fiorentina: "Abbiamo l'ambizione di raggiungere la Champions"

Arthur, centrocampista della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a EFE Brasil, dove ha parlato del suo primo periodo in viola: "Abbiamo l'ambizione di raggiungere la Champions League. L'importante è la continuità in campionato e dobbiamo affrontare tutte le partite con una mentalità vincente, poi vedremo dove arriveremo. Siamo partiti molto bene, manca però ancora tanta strada da fare. Non c'è un obiettivo preciso che ci siamo dati all'inizio della stagione, dobbiamo tuttavia giocare al meglio in ogni partita perché sono tutte sfide decisive".

Arthur è tornato anche sui suoi obiettivi personali: "Vorrei tornare nel Brasile e so che per farlo devo prima fare bene qui a Firenze, ma ovviamente è uno dei miei obiettivi. Alla Fiorentina ho avuto un adattamento molto rapido perché conoscevo già la Serie A, ma soprattutto grazie ai miei compagni che mi hanno aiutato fin dal primo giorno. E poi ho un ottimo rapporto con l'allenatore e questo è un fattore importantissimo. Liverpool? La scorsa stagione è stata molto dura, l'infortunio non mi ha permesso di giocare per molto tempo. Ora mi sento bene fisicamente, mi trovo bene con i compagni e mi piace la nostra idea di gioco".