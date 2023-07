Arthur si presenta: "Tutti conoscono la Fiorentina, sono molto felice di essere qui"

Prime parole da giocatore della Fiorentina per il centrocampista brasiliano Arthur Melo, arrivato in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus: "Sono molto felice di essere qui, devo dire grazie mille a tutti. Dai dirigenti ai tifosi che mi hanno scritto tanti bellissimi messaggi su Instagram fino alla squadra".

Cosa l'ha spinta verso Firenze?

"Tutti conoscono la Fiorentina e ha un centro sportivo che per me è il più bello del mondo. Mai ne avevo visto uno così... E poi l'allenatore, la città che è la preferita della mia fidanzata (ride, ndr)! Sono stati tutti bravissimi con me, c'è un rapporto molto bello e ora c'è da lavorare".

Ha visto il Viola Park?

"Sapevamo che era un bel centro, ma è una cosa incredibile! Io con mio papà e mio fratello eravamo ammirati, bellissimo".

Cosa si porta dalle passate esperienze?

"Sono stato in diversi campionati e ho incontrato allenatori bravissimi, così come tipi di calcio differenti. Con me porto l'aver giocato in questi tornei, in più conosco bene l'Italia perché ho già fatto due stagioni qui e mi ci trovo bene. Porto voglia di imparare, sono a disposizione per dare una mano sia in campo che fuori a tutta la squadra".

Ci racconta l'Arthur bambino che ha iniziato ad appassionarsi al gioco?

"Ricordo che a mio papà è sempre piaciuto il calcio e ci portava in Brasile a giocare. Così è diventata una passione per la vita".

Le manca il Brasile?

"Sì, è il mio paese. Però ho la famiglia e la fidanzata qui con me, mi seguono ovunque vado e per me è meglio così".

Cosa le piace dell'Italia?

"Il cibo, è il migliore del mondo! L'Italia è un paese troppo bello, c'è gente carina e una bellezza speciale".

Un messaggio ai suoi nuovi tifosi.

"Grazie mille per il supporto che ho ricevuto, davvero tantissimi messaggi. Ora voglio indossare questa maglia e giocare prima possibile".