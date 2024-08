Ufficiale Atalanta, altro colpo: per la fascia sinistra preso il classe 2007 Navarro

Ancora attivissima l'Atalanta sul mercato: dopo aver depositato il contratto di Max Alexander Bilac e aver annunciato Raoul Bellanova, il club nerazzurro ha depositato anche il contratto di Albert Navarro, terzino sinistro classe 2007 prelevato dal Barcellona B.

Sul calciomercato dell'Atalanta, così s'è espresso lunedì l'amministratore delegato della società bergamasca Luca Percassi: "Noi siamo l'Atalanta e dobbiamo mantenere sempre la nostra identità, avendo chiari quali sono i nostri obiettivi. L'estate scorsa, quando è finito il campionato, per la prima volta tutti ci eravamo prefissati l'obiettivo di confermare i big e i titolari. Eravamo preparati a delle turbolenze sul mercato, magari non ci saremmo mai aspettati certe cose, ma siamo tranquilli e la proprietà si è resa disponibile a investire. Se ci saranno opportunità, saremo pronti a coglierle".

Ancora sui due calciatori che hanno chiesto la cessione: "Noi siamo molto tranquilli, la nostra idea condivisa da tutti era non far partire nessuno per la prima volta nella storia. Noi abbiamo sempre rispettato tutti i nostri impegni e obblighi, non vediamo l'ora che finisca questo mercato che ci ha riservato qualche sfortuna come l'infortunio di Scamacca. Tutti i giocatori però sono dell'Atalanta e sarà quindi la società a decidere per il bene di questa. Molte volte a questi ragazzi vengono suggerite cose non opportune. Il calciomercato ha tempistiche infinite, andrebbe regolamentato meglio".