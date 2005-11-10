Atalanta, Bernasconi: "Giocare in Europa un orgoglio per noi che veniamo dal settore giovanile"

Al termine della sfida di Conference League tra Atalanta e Pafos, vinta dai bergamaschi per 3-1, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club Lorenzo Bernasconi. Queste le sue parole: "Siamo soddisfatti della vittoria. Era giusto partire forte subito e ci siamo riusciti. Siamo stati bravi a sbloccarla subito, poi si è messa dalla nostra parte".

Le partite in Europa non sono mai scontate.

"Sapevamo che il Pafos era una squadra difficile da affrontare, vengono da una stagione, quella passata, in cui hanno fatto la Champions. Giocare in Europa resta bellissimo, soprattutto per noi che veniamo dal settore giovanile è motivo di orgoglio. Il debutto di Idele? Gli abbiam fatto tutti i nostri complimenti, speriamo sia una prima di tante".

Ora arriva il Milan...

"Cercheremo di recuperare il più velocemente possibile e poi ci metteremo fin da subito a pensare alla sfida a San Siro di domenica".