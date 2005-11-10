Atalanta, Bernasconi: "
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Filippo Davide Di Santo
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Oggi alle 11:00Serie A
autore Filippo Davide Di Santo
25.11.2026 11:00Serie A
Le dichiarazioni in conferenza stampa del giocatore dell'Atalanta in vista della gara di UEFA Conference League contro il Borac
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Lorenzo Bernasconi presenta così la gara valida per la giornata di UEFA Conference League in programma domani contro il Borac. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa del giocatore dell'Atalanta.
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