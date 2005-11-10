Atalanta, Bernasconi: "Conference un obiettivo, vogliamo arrivare in fondo"
autore
Alessio Del Lungo
Alessio Del Lungo
Oggi alle 20:07Serie A
autore Alessio Del Lungo
25.11.2026 20:07Serie A
Il terzino sinistro della Dea avvisa i suoi: "Il Borac Banja Luka in casa ha sempre vinto, non sarà una partita facile per noi".
© foto di www.imagephotoagency.it
Lorenzo Bernasconi, esterno sinistro dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro il Borac Banja Luka di Conference League: "Dobbiamo cercare di entrare bene in campo e con personalità. Questo non è un campo facile, in casa hanno sempre vinto e dovremo essere attenti".
Quali insidie rappresenta questa partita?
"Sono un avversario tosto, hanno giocatori di qualità davanti, ma noi dobbiamo cercare di pensare a noi stessi, la Conference è un obiettivo di squadra, vogliamo cercare di arrivare in fondo".
Altre notizie Serie A
Oggi
20:41 Serie A
Champions, i bomber di scorta non tradiscono il Barça. Buchanan dà 3 punti al Villarreal
20:34 Serie ATMW
TMWInter, Diouf non gioca più: altra panchina per il francese. A novembre ha collezionato solo 3 minuti
20:28 Serie A
Roma, Svilar: "Il periodo dell'infortunio è passato veloce. Col PSG per dare il massimo"
23/11 Tutti pazzi per i gol: l’Inter si fa rimontare dall’Atalanta (4-4), cinquina del Milan e Lazio sola in vetta
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni