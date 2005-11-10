Lorenzo Bernasconi, esterno sinistro dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro il Borac Banja Luka di Conference League: "Dobbiamo cercare di entrare bene in campo e con personalità. Questo non è un campo facile, in casa hanno sempre vinto e dovremo essere attenti".

Quali insidie rappresenta questa partita?

"Sono un avversario tosto, hanno giocatori di qualità davanti, ma noi dobbiamo cercare di pensare a noi stessi, la Conference è un obiettivo di squadra, vogliamo cercare di arrivare in fondo".