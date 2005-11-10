Ieri l'Atalanta ha comunicato il rinnovo di Lorenzo Bernasconi. Terzino sinistro, prodotto del vivaio dell'Atalanta, andrà a guadagnare 500 mila euro a stagione, più 200 di bonus. Sembra però più un rinnovo ponte che un assestarsi su cifre definitive. Giustamente l'ottimo rendimento della scorsa stagione - quello discreto di questa - ha portato i nerazzurri a ritoccare verso l'alto, ma è chiaro che rimane uno dei meno pagati della rosa nerazzurra, anche per il valore che ne ha dato la scorsa estate: 25 milioni di euro.

La Juventus ha già parlato con l'Atalanta

Nelle scorse settimane c'è stato un contatto diretto fra i club, con i bianconeri che hanno chiesto informazioni già per questo gennaio. La valutazione rimane comunque molto alta e probabilmente la stessa Juve preferisce andare con i piedi di piombo, almeno per la finestra invernale. Molto diverso sarà a giugno quando potrebbe esserci più tempo per arrivare a dama.

L'idea è comunque quella di arrivare fino all'estate, salvo poi rivedersi per decidere il da farsi. Perché è chiaro che lo stipendio di un titolare di un club di medio - alta - Serie A dev'essere rivisto verso l'alto e che questo è solamente un primo contratto per soddisfare i bisogni del calciatore.