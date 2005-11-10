Un bergamasco (quasi) DOC che ce l'ha fatta: Bernasconi sulla scia di Ruggeri, la Dea lo premia

Giorno memorabile nella vita di Lorenzo Bernasconi: il laterale dell'Atalanta, oggi 23enne, ha ottenuto infatti dal club la fiducia per continuare insieme l'avventura in Serie. Come molti dei gioielli dell'ultima decade della Dea, fu lanciato senza timore in Prima Squadra, non da Gasperini ma Juric, e la sua storia ricalca in molti aspetti quella di Matteo Ruggeri, di cui ha preso il posto in squadra, ora all'Aston Villa e precedente all'Atletico Madrid. Bernasconi è nato a Crema ma è cresciuto e formato nella provincia di Bergamo.

La storia: gli umili inizi, mai una chiamata in azzurro o quasi

Fuori dai radar delle nazionali giovanili principali (per lui solo qualche convocazione in Under 17, senza però trovare l'esordio), ha scalato le gerarchie con tanta applicazione e sacrificio, nel tipico stile Atalanta. Clamorosa la sua scalata nel giro di pochi mesi, una volta arrivato in Prima Squadra: a maggio 2025 era ancora in Serie C; a settembre dello stesso anno era già titolare in Champions contro il PSG (e contro giocatori del calibro di Hakimi e Kvaratskhelia).

La dedica al nonno dopo il gol con l'Under 23 orobica

Molto legato al nonno, dopo un gol con l’U23 nel giorno del compleanno aveva guardato il cielo in suo ricordo. Il padre Christian in una serie di interviste ha raccontato con grande orgoglio il percorso del figlio, che ad inizio carriera non era molto considerato a livello giovanile ma che ha saputo farsi strada fino alla Serie A e alla Champions.