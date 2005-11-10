Atalanta, a breve Sarri sarà in conferenza a San Siro dopo il ko col Milan

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Atalanta, a breve Sarri sarà in conferenza a San Siro dopo il ko col MilanLive TMW
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Antonello Gioia
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Oggi alle 20:26Serie A
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18.10.2026 20:26Serie A
Maurizio Sarri, allenatore dell'Atalanta, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Atalanta, sfida valida per la settima giornata di Serie A.
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Maurizio Sarri, allenatore dell'Atalanta, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Atalanta, sfida valida per la settima giornata di Serie A e terminata 3-2 in favore dei rossoneri. Segui in diretta le dichiarazioni del tecnico dei bergamaschi con il live testuale su TMW.
Fonte: dall'inviato a San Siro, Antonello Gioia
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