Atalanta, Gasperini su Malinovskyi: "Percassi era convinto di acquistarlo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo soffermandosi anche su alcuni singoli: "Kjaer? Questa personalità l'ha interpretata anche nella nazionale. Mi auguravo fosse pronto, ma avevo qualche dubbio maggiore sulla sua durata nei 90'. È stato positivo, un po' di rischio c'era ma il merito è tutto suo.

Mancano Ibanez e Barrow? "Mancano loro due, ma non è detto che giochino di sicuro. Possono anche entrare a partita in corso. Arana è arrivato da poco, hanno bisogno di alzare il livello. Lo possono fare solo giocando, quando è il momento che potranno giocare li manderemo in campo. A volte basta un approccio alla gara, tante volte devi forzare un po' la situazione".

Malinovskyi è meglio del Gasperini giocatore? "È stato un acquisto oneroso per certi aspetti, ma anche molto convinto. Luca Percassi era convinto di acquistarlo".