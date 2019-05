Atalanta-Genoa, le formazioni: Gasp reinventa la difesa. Out Pandev

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Atalanta insegue la Champions League e vuole difendere il quarto posto. Il Genoa deve fare l'ultimo sforzo per conquistare la salvezza. A Reggio Emilia (l'Atleti Azzurri d'Italia è impegnato a rifarsi bello per la prossima stagione) va in scena una gara con tanti snodi, per il futuro ma non solo.

Sfida al passato per Gian Piero Gasperini: privo di mezza difesa, il tecnico di Grugliasco arretra Hateboer per completare il reparto. Confermato Pasalic alle spalle di Zapata. Cesare Prandelli, anche lui un ex visti i trascorsi bergamaschi da calciatore prima e allenatore a inizio carriera, deve fare a meno di Lazovic. Nuova occasione per Lapadula, ancora fuori Pandev.

Ecco le formazioni ufficiali di Atalanta-Genoa.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Hateboer, Palomino, Djimsiti; Castagne, Freuler, De Roon, Gosens; Pasalic, Ilicic; Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Genoa (4-3-3): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Veloso, Radovanovic, Lerager; Bessa, Lapadula, Kouamé. Allenatore: Cesare Prandelli.