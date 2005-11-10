Atalanta, Sarri rassicura su Bellanova: "Dovrebbe essere recuperato". A San Siro ci sarà

L'infortunio di Giacomo Raspadori ha reso un po' meno bella la serata di ieri per l'Atalanta, che ha battuto agilmente 3-1 il Pafos in Conference League. Nel post-partita Maurizio Sarri ha parlato di lui, ma anche di Raoul Bellanova, che non era stato convocato a scopo precauzionale: "Dovrebbe essere recuperato". Poche dichiarazioni che però lasciano pensare che il fastidio accusato lunedì scorso sia superato.

Contro il Milan ci sarà

Il classe 2000 è stato tenuto a riposo probabilmente per partire titolare nel weekend nella sfida decisamente più delicata in programma a San Siro. Il terzino destro è sempre più centrale nella nuova Atalanta e si sta ritagliando uno spazio importante in un ruolo che non aveva ricoperto così spesso in carriera, scoprendo di avere anche attitudini difensive da giocatore di livello.