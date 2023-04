Atalanta, Scalvini nel mirino di Juventus e Inter. Tante big europee su di lui. Costa 40 milioni

Giorgio Scalvini sarà molto probabilmente un uomo mercato durante la prossima sessione estiva e La Gazzetta dello Sport parla della volontà di Juventus e Inter di darsi battaglia per il classe 2003 che è diventato un titolarissimo all'Atalanta in questa stagione. Il giocatore non ha mai nascosto di stare bene a Bergamo ma in estate è probabile il suo addio.

Valutazione e ipotesi

L'Atalanta lo valuta non meno di 40 milioni di euro e se Juventus e Inter potrebbero spaventarsi di fronte a questa richiesta non si può dire lo stesso per alcuni club di Premier League pronte a prenderlo, ma occhio anche ad Atletico Madrid e Bayern Monaco, che hanno messo gli occhio sul giovane difensore.