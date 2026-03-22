Atalanta-Verona 1-0, le pagelle: Zappacosta non si ferma mai, Orban impreciso

Risultato finale del match: Atalanta-Hellas Verona 1-0.

ATALANTA

Carnesecchi 7 - Torna dal 1' dopo il turno di riposo in Champions League e l'unico intervento che fa oggi è clamoroso: nega il gol a Bowie con una grandissima parata.

Scalvini 6,5 - Fresco di convocazione per i playoff della prossima settimana, conduce una buona gara, affacciandosi spesso in avanti per supportare la manovra offensiva.

Djimsiti 6,5 - Nessuna sbavatura, intelligente nelle letture difensive, con la sua solita grande esperienza. Nel primo tempo ha una buona occasione di testa, ma non la concretizza.

Kolasinac 6,5 - Il bosniaco, nelle occasioni in cui il Verona si fa vedere in avanti, si fa trovare sempre pronto. Esce stremato nella ripresa. Dal 76' Hien 6,5 - Entra per dare più solidità difensiva negli ultimi minuti ed è provvidenziale a salvare sul tiro di Belghali.

Zappacosta 7 - Si conferma uno dei punti fermi di questa squadra: una spina nel fianco della difesa dell'Hellas dal minuto 1 al minuto 94, con le sue accelerazioni. Sblocca lui la partita con un sinistro chirurgico che s'insacca all'angolino alla destra di Montipò.

Ederson 6,5 - Ormai è vicino al 100% della condizione fisica e con il brasiliano è un'altra Atalanta: corsa, cuore e presenza in entrambe le fasi di gioco. Dal 64' Pasalic 6 - Aiuta i suoi difensivamente in una fase difficile della partita.

De Roon 6,5 - Una giornata speciale per il capitano, da oggi recordman di presenze con la maglia della Dea. Garantisce il solito equilibrio nella zona nevralgica del campo. Dall'88' Samardzic S.V.

Bernasconi 6 - Si vede meno dell'altro esterno dei padroni di casa, ma strappa comunque la sufficienza.

De Ketelaere 6 - Anche lui ritrova la titolarità in Serie A dopo il periodo difficile a causa infortunio e fa intravedere la sua classe, anche se solo a sprazzi. Il lancio per Krstovic nella ripresa è illuminante. Dal 76' Musah S.V.

Zalewski 6 - Pericoloso sulla battuta dei calci piazzati, ogni tanto cade nel suo errore ricorrente: la scelta finale negli ultimi metri. Dal 64' Raspadori 6 - Lui deve ancora ritrovarla la forma migliore, anche in vista dei playoff dell'Italia.

Krstovic 6 - Montipò gli nega la gioia del gol all'inizio del match. Il montenegrino però anche senza trovare la rete, si fa apprezzare per il suo lavoro al servizio della squadra. Spreca una grande occasione nella ripresa.

Raffaele Palladino 6,5 - La squadra ha risposto benissimo dopo l'uscita dalla Champions League, dominando la partita (in particolare nel primo tempo) di questo pomeriggio. La Dea non è mai andata seriamente in difficoltà e porta a casa 3 punti importanti.

HELLAS VERONA

Montipò 6 - La conclusione di Zappacosta è precisa e passa in mezzo alle gambe di più giocatori. Bravo su Krstovic in avvio.

Edmundsson 5 - L'islandese si carica subito sulle spalle un'ammonizione al quarto d'ora di gioco e va in apnea spesso sulle sortite offensive avversarie.

Nelsson 5,5 - Nel primo tempo il Verona rischia e soffre tanto. Nella ripresa la squadra risponde decisamente meglio e anche i pericoli dietro diminuiscono.

Valentini 5,5 - Stesso discorso dei compagni di reparto. Quando la qualità dell'Atalanta prende il sopravvento, per i difensori del Verona diventa davvero complicato gestire gli avversari.

Belghali 6 - Preferito a Oyegoke dall'inizio, con il passare dei minuti cresce e prima fornisce a Bowie un grande assist e poi sfiora il gol nel finale.

Akpa Akpro 6 - Compie un salvataggio provvidenziale su Ederson nel primo tempo ed è il giocatore del Verona che più si sacrifica in mediana. Dall'85' Bernede S.V.

Gagliardini 5 - Fatica tanto in mezzo al campo, perdendo diversi duelli e andando spesso in affanno. Dal 67' Al Musrati 6 - Va vicino al gol con una conclusone dalla distanza.

Harroui 5,5 - Ha una buona occasione nella ripresa, ma manda la sfera alle stelle. Passo indietro rispetto alle ultime uscite. Dal 67' Suslov 5,5 - Non aggiunge nulla alla fase di spinta finale degli scaligeri.

Frese 5 - Soffre tantissimo le discese di Zappacosta da quella parte del campo e infatti da lì arriva il vantaggio dell'Atalanta. Dal 46' Oyegoke 6 - Si posiziona a destra e garantisce più copertura da quella parte.

Gift Orban 5 - Il nigeriano dopo il match contro il Genoa, anche alla New Balance Arena lascia il segno, ma in negativo. Si divora un'occasione colossale a ridosso dell'area piccola.

Bowie 5,5 - A volte gioca il pallone lontanissimo da dove dovrebbe, ovvero vicino all'area avversaria. Carnesecchi, con una bella parata, gli nega il gol. Dal 79' Sarr S.V.

Paolo Sammarco 5 - L'approccio iniziale non è stato buono e l'Atalanta ha travolto la sua squadra nel primo tempo. Nella ripresa, nonostante le buone occasioni avute, non è arrivato il pareggio. Ora un'ipotetica salvezza sarebbe in un vero e proprio miracolo.