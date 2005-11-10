Atalanta, Zappacosta: "Vogliamo reagire, nessuno vuole disputare una stagione insipida"

Dopo la sconfitta per 2-0 subita ad Amsterdam contro l'Ajax, il difensore dell'Atalanta Davide Zappacosta ha parlato ai canali ufficiali del club: "C'è rammarico e delusione - ha esordito il laterale della Dea nella pancia della Johan Cruijff Arena -. Però dobbiamo cercare di reagire e tenere alto il morale. Bisogna cercare di mantenere il giusto equilibrio, abbiamo già attraversato momenti negativi ma con la forza del gruppo ne verremo fuori".

Si esce uniti e compatti.

"E' l'unica strada percorribile ma allo stesso tempo dobbiamo dare qualcosa, io in cima alla lista, in più ed assumerci le responsabilità. Si può fare tutti meglio, io per primo. Dobbiamo cercare di crescere perché nessuno vuole fare una stagione insipida. Vogliamo tutti quanti reagire e cercare di disputare delle belle partite come abbiamo fatto oggi per alcuni tratti. Dobbiamo però cercare di crescere perché abbastanza".

Stavate riuscendo a portare a casa il pareggio.

"Sì. Diciamo che è stata una partita aperta. Hanno avuto tante occasioni loro, abbiamo avuto diverse occasioni noi soprattutto in contropiede. Magari ci è mancato l'ultimo passaggio, la qualità negli ultimi 16-20 metri di campo. E ovviamente quando viene a mancare qualità lì, fai fatica a segnare. Loro sono stati decisamente più bravi di noi".