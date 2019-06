Aulas conferma interesse per Dalbert: Fekir via solo se rimpiazzato

© foto di Lorenzo Di Benedetto

Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, ha fatto il punto sul mercato ai microfoni di RMC in Francia. Si parte dal gioiello, Tanguy Ndombele, che sembra a un passo dal Tottenham: "Hanno fatto una proposta di 45 milioni. Abbiamo discusso, ma non c'è fretta. È uno dei nostri migliori giocatori, vale sicuramente di più".

Fekir e il Milan - "Non abbiamo bisogno di soldi. Se non troviamo il sostituto lo terremo anche se è il suo ultimo anno di contratto. Ovviamente non possiamo venderlo come se ne avesse ancora 4-5. Ci sono diverse trattative, non c'è fretta perché l'obiettivo è ottenere il miglior affare. Depay? Resta, Juninho conta su di lui".

Interesse per Dalbert - "Dobbiamo fare una scelta in merito al quarto extracomunitario da avere in rosa. Siamo interessati, ma non possiamo prendere tutti brasiliani. Il suo valore è sceso perché non ha giocato molto".