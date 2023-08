Ballo-Touré più vicino al Werder, ma i tedeschi non vogliono l'acquisto definitivo

vedi letture

Fodé Ballo-Touré resta in uscita e si avvicina all'addio al Milan per il Werder Brema. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il difensore senegalese del Milan resti in orbita dei tedeschi, che sono pronti ad accoglierlo in Germania ma con una formula diversa da quella attesa.

Il Werder, infatti, non vuole acquistare a titolo definitivo il difensore del Milan e propone l'operazione con la formula del prestito con diritto di riscatto.