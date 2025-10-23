Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Ballo-Toure carica il Milan: "Vincerà lo Scudetto. Era dura scavalcare Theo..."

Ballo-Toure carica il Milan: "Vincerà lo Scudetto. Era dura scavalcare Theo..."TUTTO mercato WEB
© foto di DANIELE MASCOLO
Simone Bernabei
Oggi alle 17:15Serie A
Simone Bernabei

L'ex Milan Fode Ballo-Toure, difensore oggi al Metz, ha parlato a Milannews ripercorrendo la sua avventura in rossonero. Questi alcuni estratti del suo pensiero:

Fodé, con il Milan ha vinto lo Scudetto del 2022 e raggiunto la semifinale di Champions League nel 2023. Ma con un ruolo marginale, chiuso da Theo. Tutto sommato, esperienza positiva o negativa?
"Sono sincero, è un ricordo positivo e negativo allo stesso tempo. Ogni giocatore vorrebbe giocare tutte le partite o almeno farne un paio consecutive. Poi però ho vinto lo Scudetto con la maglia di un grande club giocando qualche partita... quindi direi che i ricordi che ho del Milan sono piuttosto belli. E ho anche dimostrato di poter rispondere alle attese che ci sono in un grande club nonostante non abbia giocato tanto. E poi...".

Ci dica.
"Grazie a quello che ho imparato al Milan adesso posso dare lezioni ai giocatori del Metz e spiegare ai ragazzi cosa fare in certe situazioni. Quella in rossonero è un esperienza che mi è servita tanto. Al Milan ho capito cos'è l'alto livello e come rispondere...".

Pioli però non la vedeva proprio.
"Questo non lo direi... e poi la sua squadra girava bene. C'era Theo che andava alla grande. Era difficile scavalcare un giocatore del genere".

Il Milan dei quattro francesi capolista in Serie A a fine ottobre può rimanere lassù fino a fine maggio?
"Sì, il Milan vincerà lo Scudetto, lo vincerà (sorride convinto, ndr). Sono certo che trionferà. Ho visto le partite e la squadra è forte e gioca bene. Poi il gruppo è unito e arriverà primo"

Articoli correlati
Ballo-Toure ha trovato squadra: l'ex terzino del Milan ha firmato con il Metz Ballo-Toure ha trovato squadra: l'ex terzino del Milan ha firmato con il Metz
Dopo la risoluzione col Milan, Ballo-Touré torna a casa: ha firmato col Le Havre Dopo la risoluzione col Milan, Ballo-Touré torna a casa: ha firmato col Le Havre
Discussioni avanzate tra il Le Havre e Ballo-Touré: il nodo è lo stipendio dell'ex... Discussioni avanzate tra il Le Havre e Ballo-Touré: il nodo è lo stipendio dell'ex Milan
Altre notizie Serie A
Atalanta, De Ketelaere: "Mi sento bene, ma preferivo vincere. Cerco di dare qualità... Atalanta, De Ketelaere: "Mi sento bene, ma preferivo vincere. Cerco di dare qualità tra le linee"
Rapid Vienna-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Pioli sceglie Piccoli e Dzeko.... Rapid Vienna-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Pioli sceglie Piccoli e Dzeko. Torna Comuzzo
FCSB-Bologna, le formazioni ufficiali: Orsolini e Dallinga dal 1', c'è Heggem in... FCSB-Bologna, le formazioni ufficiali: Orsolini e Dallinga dal 1', c'è Heggem in difesa
Piovaccari analizza i problemi del Bologna: "Non sanno gestire le partite in trasferta"... Piovaccari analizza i problemi del Bologna: "Non sanno gestire le partite in trasferta"
Como, Fabregas: "Smolcic piccolo soldato. Cutrone? Speriamo di non farlo segnare"... Como, Fabregas: "Smolcic piccolo soldato. Cutrone? Speriamo di non farlo segnare"
Ballo-Toure carica il Milan: "Vincerà lo Scudetto. Era dura scavalcare Theo..." Ballo-Toure carica il Milan: "Vincerà lo Scudetto. Era dura scavalcare Theo..."
Atalanta ancora senza gol, De Ketelaere: "Altra prova dominante, un grande peccato"... Atalanta ancora senza gol, De Ketelaere: "Altra prova dominante, un grande peccato"
Gli allenatori di Morata: "Simeone mi ha dato motivazione, Conte insegnato la tattica"... Gli allenatori di Morata: "Simeone mi ha dato motivazione, Conte insegnato la tattica"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: altro cambio a Perugia. Arriva Tedesco
4 Tonali percepisce 8 annui più bonus. Il Newcastle: "Per noi è un giocatore chiave"
5 Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: Italia, una due giorni amara. Siamo ottavi
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Motor Valley 18:05Motor Valley
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
TMW News 18:35TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Fabregas contro Milan-Como a Perth: “Ho già detto tre mesi fa quello che penso”
Immagine top news n.1 Le stime al rialzo di Allegri su Champions e Scudetto: negli ultimi tre anni è andata diversamente
Immagine top news n.2 Milan-Como in Australia? Allegri: "Decidano il prima possibile. Restare in Italia sarebbe meglio"
Immagine top news n.3 Genoa, il ds Ottolini: "Io alla Juventus? Nessuna chiamata, concentrato sulla salvezza"
Immagine top news n.4 Openda e il peccato originale. Ma non va meglio a chi doveva essere al suo posto
Immagine top news n.5 Di Gregorio e Gatti sono le belle notizie nella sconfitta della Juventus al Bernabeu
Immagine top news n.6 Sei pareggi in dieci partite: questa Dea brilla per equilibrio, ma pecca terribilmente in incisività
Immagine top news n.7 Il ritorno del 'Papu': Gomez scalda i motori dopo 2 anni di stop. E sogna la A col Padova
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché Zirkzee è quello di cui Gasperini e la Roma hanno bisogno Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tudor ha fatto all-in sul futuro. Ora lui e i giocatori dimostrino di essere da Juve
Immagine news podcast n.2 Tutti davano la Cremonese già per spacciata. Il primo capolavoro di Nicola
Immagine news podcast n.3 La Fiorentina è in crisi: come ne uscirà? Pioli e Pradè hanno già trovato la via
Immagine news podcast n.4 Mateo Retegui smentisce tutti sul valore del campionato dell'Arabia Saudita
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, i motivi di questo periodo senza vittorie spiegato dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Zazzaroni: "Napoli, non è stato distrutto nulla. Milan non ancora da Scudetto"
Immagine news Serie A n.3 Antonio Paganin: "Napoli, Conte soffre il doppio impegno. E sull'Inter dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Atalanta, De Ketelaere: "Mi sento bene, ma preferivo vincere. Cerco di dare qualità tra le linee"
Immagine news Serie A n.2 Rapid Vienna-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Pioli sceglie Piccoli e Dzeko. Torna Comuzzo
Immagine news Serie A n.3 FCSB-Bologna, le formazioni ufficiali: Orsolini e Dallinga dal 1', c'è Heggem in difesa
Immagine news Serie A n.4 Piovaccari analizza i problemi del Bologna: "Non sanno gestire le partite in trasferta"
Immagine news Serie A n.5 Como, Fabregas: "Smolcic piccolo soldato. Cutrone? Speriamo di non farlo segnare"
Immagine news Serie A n.6 Ballo-Toure carica il Milan: "Vincerà lo Scudetto. Era dura scavalcare Theo..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, il sindaco Lagalla: "Impegno concreto per la ristrutturazione del Barbera"
Immagine news Serie B n.2 Modena-Empoli, i convocati di Sottil: difesa un po' rimaneggiata, sono tre gli assenti
Immagine news Serie B n.3 Empoli, Dionisi: "Abbiamo i mezzi per mettere in difficoltà tutte le squadre del campionato"
Immagine news Serie B n.4 D'Angelo: "La squadra non deve giocare per me, ma per lo Spezia. Unica cosa che conta"
Immagine news Serie B n.5 Modena, Sottil: "Empoli candidato alla Serie A. Ma noi dobbiamo pensare ad alzare l'asticella"
Immagine news Serie B n.6 Frosinone, Castagnini: "Alvini è giusto per noi: passionale e preparato. La squadra risponde"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Rimini, corsa contro il tempo per la cessione del club: i debiti complicano la trattativa
Immagine news Serie C n.2 Triestina, nuova penalizzazione per gli alabardati: altri 3 punti per un totale di -23
Immagine news Serie C n.3 Torre del Grifo può tornare al Catania. Pelligra annuncia: "C'è stato un primo esito favorevole"
Immagine news Serie C n.4 Pianese, Ongaro operato per la pulizia del tendine d'Achille: a breve, via al percorso di recupero
Immagine news Serie C n.5 Braglia: "Con le pause date dall'FVS, in inverno si rischiano molti più infortuni"
Immagine news Serie C n.6 Tedesco si presenta: "Non dobbiamo vincere il campionato, ma tornare a essere il Perugia"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia Femminile, Greggi: "Sfide come quella al Giappone ci servono per crescere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Soncin: "Esclusione Giacinti dal raduno? Ha avuto le sue spiegazioni"
Immagine news Calcio femminile n.3 Galli meglio di Giugliano: è la miglior marcatrice azzurra in un Mondiale Under 17
Immagine news Calcio femminile n.4 Bonansea: "La nuova Champions aiuta a crescere. FVS? Se usato bene è d'aiuto a tutte"
Immagine news Calcio femminile n.5 Obiettivo centrato per l'Italia U17: Galli trascina le Azzurrine agli ottavi del Mondiale
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia Femminile, Severini: "Europeo in Svizzera un punto di partenza. Vogliamo crescere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Meroni, la "farfalla granata" che riuscì ad incantare gli italiani Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 La visione di Ratcliffe è corretta? Un allenatore va giudicato su più anni?