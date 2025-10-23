Ballo-Toure carica il Milan: "Vincerà lo Scudetto. Era dura scavalcare Theo..."
L'ex Milan Fode Ballo-Toure, difensore oggi al Metz, ha parlato a Milannews ripercorrendo la sua avventura in rossonero. Questi alcuni estratti del suo pensiero:
Fodé, con il Milan ha vinto lo Scudetto del 2022 e raggiunto la semifinale di Champions League nel 2023. Ma con un ruolo marginale, chiuso da Theo. Tutto sommato, esperienza positiva o negativa?
"Sono sincero, è un ricordo positivo e negativo allo stesso tempo. Ogni giocatore vorrebbe giocare tutte le partite o almeno farne un paio consecutive. Poi però ho vinto lo Scudetto con la maglia di un grande club giocando qualche partita... quindi direi che i ricordi che ho del Milan sono piuttosto belli. E ho anche dimostrato di poter rispondere alle attese che ci sono in un grande club nonostante non abbia giocato tanto. E poi...".
Ci dica.
"Grazie a quello che ho imparato al Milan adesso posso dare lezioni ai giocatori del Metz e spiegare ai ragazzi cosa fare in certe situazioni. Quella in rossonero è un esperienza che mi è servita tanto. Al Milan ho capito cos'è l'alto livello e come rispondere...".
Pioli però non la vedeva proprio.
"Questo non lo direi... e poi la sua squadra girava bene. C'era Theo che andava alla grande. Era difficile scavalcare un giocatore del genere".
Il Milan dei quattro francesi capolista in Serie A a fine ottobre può rimanere lassù fino a fine maggio?
"Sì, il Milan vincerà lo Scudetto, lo vincerà (sorride convinto, ndr). Sono certo che trionferà. Ho visto le partite e la squadra è forte e gioca bene. Poi il gruppo è unito e arriverà primo"
