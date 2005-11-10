Ufficiale Il Metz annuncia 5 addii: anche un ex terzino del Milan sarà svincolato da domani

Il Metz continua a ridisegnare la propria rosa in vista della nuova stagione e, nel processo di rinnovamento, arriva anche la conferma dell’addio di Benjamin Stambouli. Il centrocampista francese, 35 anni, lascia il club dopo due stagioni in cui non è riuscito a trovare continuità, rientrando tra i cinque giocatori che hanno ufficialmente chiuso la loro esperienza in maglia granata.

Arrivato in Mosella due anni fa, l’ex PSG ha vissuto una stagione complicata, caratterizzata da appena 19 presenze in Ligue 1 e da un progressivo ridimensionamento del suo ruolo, prima sotto la gestione tecnica di Stéphane Le Mignan e poi con l’arrivo di Benoît Tavenot. Problemi fisici e scelte tecniche hanno ulteriormente limitato il suo impiego, fino a portare la dirigenza a non considerare un rinnovo del contratto. Il club ha invece deciso di puntare con decisione sui giovani, come il promettente Believe Munongo, 16 anni, inserito nel nuovo progetto tecnico. Parallelamente, resta ancora aperta la situazione di Jean-Philippe Gbamin, per il quale le trattative per il rinnovo proseguono, anche se il centrocampista ivoriano dispone di diverse opzioni sul mercato.

Oltre a Stambouli, il Metz ha ufficializzato altri quattro addii: il difensore Giorgi Kvilitaia, appena trasferitosi all’Holstein Kiel, il laterale Fodé Ballo-Touré, oltre a Lucas Michal, rientrato al Monaco, e Boubacar Traoré, tornato al Wolverhampton dopo un prestito non particolarmente brillante.