Ufficiale Ballo-Toure ha trovato squadra: l'ex terzino del Milan ha firmato con il Metz

Il Metz rinforza la propria retroguardia con un innesto di esperienza internazionale. Il club granata ha infatti annunciato l’arrivo di Fodé Ballo-Touré, terzino sinistro di 28 anni, svincolato dal 1° luglio. L’ex Milan ha firmato un contratto di un anno con opzione fino al giugno 2026 e vestirà la maglia numero 97.

Cresciuto nelle giovanili del Paris Saint-Germain, Ballo-Touré vanta 118 presenze in Ligue 1 e una carriera ricca di tappe prestigiose: dal Lilla al Monaco, fino all’approdo in Serie A con il Milan, club con cui ha conquistato lo scudetto del 2021/22, anche se poi era finito ai margini. Lo scorso anno ha fatto ritorno in Francia, disputando la seconda parte di stagione con il Le Havre, dove è sceso in campo in dieci occasioni.

Nato a Conflans Saint-Honorine, il nuovo laterale granata è anche un profilo di spessore internazionale. Con il Senegal ha collezionato 16 presenze e ha trionfato nella Coppa d’Africa del 2021. Determinato a rilanciarsi, Ballo-Touré ha pronunciato le sue prime parole da giocatore del Metz: "Sono molto felice di unirmi a questo club storico. So che dovrò lavorare sodo per dimostrare le mie qualità. Trovo un gruppo unito e il mio obiettivo è aiutare la squadra a raggiungere la salvezza".