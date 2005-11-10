Bastoni: "Il periodo buio non l'ho vissuto così buio. L'Inter e Chivu mi sono stati vicini"

Il momento più difficile per Alessandro Bastoni è finalmente alle spalle e il difensore dell'Inter è tornato a parlarne con più serenità in conferenza stampa, alla vigilia del match contro lo Shakhtar Donetsk: "Nessuno mi ha mai fatto applausi anche prima di quanto successo. Il tifo fa parte dello sport e va bene così. Ho avuto la società vicina insieme al mister, quel periodo buio non l'ho vissuto così buio. Non è morto nessuno, per me era un buio sportivo, ma grazie a chi mi è stato vicino sono andato avanti".

Lei e Dimarco giocate insieme da tantissimo tempo. Crede che ora sia cambiato qualcosa? Da centrale pensa di poter giocare?

"Non avrei problemi. Non è cambiato molto a livello tattico ma facendo questo ruolo non sono più una sorpresa. C'è sempre da trovare diverse soluzioni per ampliare il nostro gioco".

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