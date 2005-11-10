Bastoni: "Inter, è passato tempo dalle finali. Champions un sogno, riportiamo i piedi per terra"

Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, è intervenuto in conferenza stampa, parlando così del cammino dei nerazzurri in Europa, ultimamente non più al livello a cui ci avevano abituati: "È passato tempo dalle finali, il calendario ci deve riportare con i piedi per terra. La Champions è un sogno come lo era nel caso delle due finali. Volevo ridimensionare il nostro pensiero".

Qual è la ricetta per iniziare meglio le partite? Lei ha vinto con Conte, con Mancini, con Inzaghi e con Chivu.

"Credo che non dipenda dal modulo o dall'allenatore ma da chi va in campo, credo sia un aspetto mentale che vuol dire tutto e niente perché racchiude un sacco di cose. Credo che serva tanta onestà intellettuale, se vi va ad analizzare gli inizi di partita dove abbiamo subito si va su errori individuali".

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