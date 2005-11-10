Bastoni come a Zenica: rosso nella seconda da centrale a tre. La prima? Bosnia-Italia

La vera nota stonata nella serata dell'Inter riguarda Alessandro Bastoni e il cartellino rosso rimediato dal difensore centrale nerazzurro nella notte che ha riportato la vittoria in Champions League alla squadra di Chivu, grazie al gol di Carlos Augusto che è valso il successo per 1-0 su un tenace Shakhtar Donetsk.

L'inquietante 'record'

C'è un dato abbastanza inquietante per Bastoni, che sembra spiegarne l'avversione per il ruolo da centrale della difesa a tre. Sì, perché una sola altra volta nella sua carriera aveva giocato in quella posizione, il difensore classe 1999, ed era stato a Zenica. La notte (purtroppo) indimenticabile per il calcio italiano che è costata la terza mancata qualificazione di fila ai Mondiali per gli Azzurri. E anche quella volta, era stato espulso, per quanto si era trattato di un rosso diretto. Per la precisione, nonostante la coincidenza, va specificato come al momento delle due ammonizioni ravvicinate, Bastoni era da poco scalato a braccetto. Ma ha disputato quasi tutto il match nel ruolo di centrale dei tre.

La pagella di stasera

Inevitabile che questa sera sia arrivato un voto basso per Bastoni nelle pagelle di TMW. Un 4,5: "L'ultima e unica volta che aveva fatto il centrale dei tre, era Bosnia-Italia: Chivu ignora il precedente nefasto, ma forse doveva pensarci. Il risultato è lo stesso: espulso".