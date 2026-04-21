Baturina gela San Siro: destro incrociato, palo e gol. Como avanti 1-0 sull'Inter
TUTTO mercato WEB
Martin Baturina ammutolisce San Siro. Al minuto 31 il Como passa in vantaggio con un'azione ben manovrata da destra, Van der Brempt a saltare Dimarco e trovare il destro incrociato del croato: bacio al palo e gol, Josep Martinez non poteva nulla. Inter sotto 0-1 a San Siro a sorpresa.
Altre notizie Serie A
Torna il Festival della Serie A: il 5 giugno a Parma sarà presentato il calendario del prossimo campionato
Primo piano
Serie A
Torna il Festival della Serie A: il 5 giugno a Parma sarà presentato il calendario del prossimo campionato
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile