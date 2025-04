Bella iniziativa di Lazio e Roma: invitato l'arbitro siciliano vittima di violenze al derby

"I​​​​n occasione del derby di domenica 13 aprile, le due squadre romane hanno invitato allo stadio Olimpico di Roma Diego Alfonzetti, il giovane arbitro siciliano vittima di violenze in occasione di una gara di settore giovanile. S.S. Lazio e A.S. Roma esprimono la propria solidarietà all`intero sistema arbitrale e stigmatizzano ogni forma di violenza, anche solo verbale, nei confronti degli ufficiali di gara". Con questo comunicato il club biancoceleste annuncia la bella iniziativa che ha deciso di intraprendere insieme alla società giallorossa tra 2 giorni per sensibilizzare su un problema probabilmente troppo sottovalutato.

32ª GIORNATA

11/04/2025 Venerdì 20.45 Udinese - Milan (DAZN/SKY)

12/04/2025 Sabato 15.00 Venezia - Monza (DAZN)

12/04/2025 Sabato 18.00 Inter - Cagliari (DAZN)

12/04/2025 Sabato 20.45 Juventus - Lecce (DAZN/SKY)

13/04/2025 Domenica 12.30 Atalanta - Bologna (DAZN)

13/04/2025 Domenica 15.00 Fiorentina - Parma (DAZN)

13/04/2025 Domenica 15.00 Hellas Verona - Genoa (DAZN)

13/04/2025 Domenica 18.00 Como - Torino (DAZN/SKY)

13/04/2025 Domenica 20.45 Lazio - Roma (DAZN)

14/04/2025 Lunedì 20.45 Napoli - Empoli (DAZN)

Serie A, la classifica aggiornata

1. Inter 68 punti (31 partite giocate)

2. Napoli 65 (31)

3. Atalanta 58 (31)

4. Bologna 57 (31)

5. Juventus 56 (31)

6. Lazio 55 (31)

7. Roma 53 (31)

8. Fiorentina 52 (31)

9. Milan 48 (31)

10. Udinese 40 (31)

11. Torino 40 (31)

12. Genoa 38 (31)

13. Como 33 (31)

14. Hellas Verona 31 (31)

15. Cagliari 30 (31)

16. Parma 27 (31)

17. Lecce 26 (31)

18. Empoli 24 (31)

19. Venezia 21 (31)

20. Monza 15 (31)