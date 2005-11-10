Benitez sulla Champions: "Le certezze di Inter, Napoli, Roma e Como sono gli allenatori"

L'allenatore Rafa Benitez ha parlato all'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport per approfondire l'inizio della 3^ giornata di Fase Campionato della Champions League, che comincia oggi: "Nulla è perduto, lo sanno meglio di me uomini di calcio come Chivu, Allegri, Fabregas e Gasperini. Loro sono le prime certezze. Ci sono partite per niente semplici, ma sanno cosa li aspetta".

Napoli-Bodo

Il Napoli di Allegri ripartirà dal Bodo in casa: "Ho visto le immagini di Venezia: tanti tiri, rigore parato da Stankovic, salvataggi sulla linea… Chi vuole vedere il bicchiere mezzo pieno, riparta da lì. E tanto per fare il nome più autorevole, la Champions è terra di De Bruyne".

Inter-Shakhtar

Benitez conosce anche l'Inter, altra squadra da lui allenata in Serie A: "La vittoria di Bologna ha fatto bene al morale. E ricorda l'importanza di avere un organico imponente: ecco perché l'assenza di Lautaro può essere affrontata con serenità".

Roma-Slovan

Chi di assenze ne ha è la Roma di Gasperini: "Però ha un gioco che lo ha aiutato a battere il Genoa con padronanza. Quello è il fattore decisivo e poi torna Malen. Contro il Real Madrid hanno giocato molto, ma molto bene".

Como-Man United

Infine, il Como che domani ospita il Manchester United: "Un club emergente contro una delle società più famose e dal background imponente. Ma il presente dice altro: Fabregas sta costruendo un piccolo capolavoro, ormai da anni, ed è nella sua fase evolutiva. A Firenze è tornato il Como delle prime settimane".