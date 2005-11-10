Benitez: "La Roma sta bene e ha sicurezza. Il Como gioca un calcio che ti conquista"

L'ex tecnico di Napoli e Inter, fra le altre, Rafael Benitez ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport del match che la Roma giocherà a Manchester contro lo United: "Per le italiane, direi che è la più affascinante di tutte. In uno stadio che è un tempio, contro un’avversaria che è la Storia, con la spregiudicatezza che va riconosciuta a questa Roma che fa tre gol oppure quattro o anche cinque a chiunque, come dimostrano le ultime partite. È una squadra fatta e finita, è uscita dallo shock dell’immeritata sconfitta con il Real Madrid con tre risultati straordinari, il pareggio di Napoli e poi le due vittorie su Cagliari e Udinese. Sta bene, ha la sicurezza che le arriva dal suo gioco".

Infine un pensiero sul Como: "E adesso è nella fase finale di questo mini-ciclo terribile con il quale si sta misurando per la prima volta, quello delle nove partite in un mese scarso, con nuove sicurezze. Il rischio si sa qual è, l’affaticamento, però le rotazioni ci sono state e Fabregas ha una struttura ampia, giovane ma di grossa personalità.

Il Como si fa piacere, gioca un calcio che ti conquista, e adesso ha un nuovo esame: constatare di nuovo in trasferta la sua autorità a livello internazionale. Benissimo in casa, con Lipsia e Manchester United, sconfitto ma con attenuanti in Olanda, contro il Feyenoord. A volte l’autostima può servirsi anche di una sola partita e quella con il Lens può essere utile".