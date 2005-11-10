Marco Materazzi torna a raccontare alcuni retroscena dell'Inter del Triplete, tra l'addio di José Mourinho e il complicato rapporto dello spogliatoio con Rafael Benitez. L'ex difensore nerazzurro è stato protagonista di un evento dedicato agli Inter Club della Campania, organizzato a Napoli, durante il quale ha risposto alle domande di Roberto Scarpini, ripercorrendo alcuni episodi vissuti negli anni più vincenti della sua carriera. Dalle voci sul futuro dello Special One, che avrebbe deciso di trasferirsi al Real Madrid prima ancora della finale di Champions League, fino alla curiosa esultanza di Samuel Eto'o ispirata al film L'allenatore nel pallone, Materazzi ha condiviso aneddoti che raccontano anche le dinamiche dello spogliatoio nerazzurro.

Su Mourinho e le parole di Maicon: "Non lo so e non so di questi loro discorsi. Dico però che anche se Mourinho ha deciso prima di andare a Madrid, lui è stato un professionista fino all'ultimo giorno. Perché quando entravo nel suo spogliatoio e gli chiedevo di guardarmi in faccia, lui mi guardava in faccia, quindi sapevo già che sarebbe andato via".

Materazzi ringrazia Mourinho: "Ci ha cambiato la mentalità"

"Ma l'importante per l'Inter era alzare quel trofeo e l'abbiamo fatto. Quindi dobbiamo solo ringraziarlo e dire meno male che è arrivato perché chiaramente ci ha cambiato la mentalità". Tra gli episodi raccontati dall'ex numero 23 nerazzurro c'è anche quello relativo alla particolare esultanza di Samuel Eto'o, che in alcune occasioni festeggiava i gol simulando il trasporto di sacchetti della spesa. Un gesto nato proprio grazie a Materazzi e alla passione dell'attaccante camerunese per il celebre film L'allenatore nel pallone, interpretato da Lino Banfi. "Io con Samuel Eto'o, da quando è arrivato a Milano, sono andato subito in sintonia. Prima di Palermo-Inter gli faccio vedere L'allenatore nel pallone, il primo, e lui si innamora. Gli dico, ogni volta che fai gol lo facciamo, e lui lo fa". Un'esultanza diventata un appuntamento ricorrente e che, secondo il racconto di Materazzi, avrebbe finito per creare qualche malumore anche nell'allora allenatore Rafa Benitez.

Materazzi, Lino Banfi e Benitez: "Lo spogliatoio rideva, lui si risentì"

Il retroscena più curioso riguarda un episodio avvenuto durante una trasferta dell'Inter a Lecce, quando la squadra aveva occupato quasi interamente l'albergo scelto per il soggiorno. Nella struttura si trovava anche Lino Banfi, unico ospite estraneo alla delegazione nerazzurra. Materazzi decise così di organizzare una sorpresa per i compagni. "Una volta giochiamo a Lecce e l'Inter prende tutto l'albergo per noi. Oltre noi c'è solo un ospite che non si può mandar via. Era Lino Banfi. Io chiedo a Butti di farlo venire mentre mangiamo. Chiaramente quando lui è arrivato, c'era tutto lo spogliatoio a terra a ridere e Benitez un po' si è risentito, perché andando a vedere quel film poteva capire la sua esultanza", le parole raccolte da FcInterNews.it.