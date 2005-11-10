Rafa Benitez ha parlato a La Gazzetta dello Sport. L'ex tecnico di Inter e Napoli. E dice la sua sulle italiane impegnate nel prossimo turno di Champions League. I nerazzurri sfideranno a San Siro lo Stoccarda, gli azzurri vanno all'Etihad contro il Manchester City. Trasferta sulla carta proibitiva per la Roma al "Parc des Princes" contro i due volte campioni d'Europa del Paris Saint-Germain mentre il Como ha sulla carta il turno più facile, sfidando al "Sinigaglia" l'AEK Atene. Per lo spagnolo ecco chi saranno i protagonisti:

Benitez punta su Pio Esposito e Malen

"Pio Esposito e Malen su tutti, per ovvi motivi. L'interista ha 21 anni e gioca con la autorevolezza e l'astuzia di un ventottenne. Ti toglie il tempo, stacca, prende lo spazio, riempie l'area, dialoga con Thuram, sta lì perché annusa il gol. E l'olandese ribadisce la capacità di Gasperini di esaltare i suoi centravanti: le statistiche in certi casi non mentono e se la Roma ha il migliore attacco del campionato, vuiol dire che dietro c'è un lavoro. Discorso che vale per il Como: 9 punti in Champions significa che sono stati fatti passi da gigante".