L'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, ha spiegato, con un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, quelli che sono i programmi futuri del club felsineo. L'obiettivo è quello di arrivare in Europa e i vari Schouten, Svamberg, Skov Olsen e Tomiyasu sono stati messi in rosa, al fianco dei veterani: "Non per possibili plusvalenze ma per farli diventare top player con la maglia rossoblù".