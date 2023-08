Bologna, fumata bianca per Saelemaekers: domani le visite. Definita la formula

Alexis Saelemaekers è virtualmente un nuovo giocatore del Bologna. Come riportato pochi minuti fa da SkySport il club felsineo ha trovato l'accordo definitivo con il Milan per l'esterno belga sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 8/9 milioni di euro. Attese nella giornata di domani le visite mediche del classe 1999 in rossoblù.

Saelemaekers (24) chiude, almeno per il momento, la sua avventura col Diavolo con 140 presenze corredate da 10 gol (2 in Champions League) e 14 assist.

Quella della società felsinea sarà la terza maglia in carriera per il giocatore dopo quella dell'Anderlecht e, appunto, del Milan.