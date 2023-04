Bologna, Motta sugli episodi: "Se fischia rigore su Rebic non rispettiamo lo spirito del calcio"

Thiago Motta, tecnico del Bologna, ai microfoni di DAZN ha parlato dopo il pari con il Milan. "Mi stupiscono molto i commenti di Marelli, non sono rigori quegli episodi del Milan. Il braccio di Lucumi prima il pallone prende il corpo, se fischiamo il rigore su Rebic dobbiamo cambiare qualcosa e non rispettiamo lo spirito del gioco del calcio. Alla fine l'arbitro ha fatto una buona partita. Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà abbassandoci troppo, non era facile da gestire alcuni movimenti del Milan. Abbiamo cercato di abbassarci il meno possibile per giocare meglio dopo, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Abbiamo potuto competere contro una squadra forte come il Milan. Il pari giusto, adesso pensiamo a riposarci e alla prossima partita contro l'Hellas. Il Milan parte da un 4-2-3-1 e si trasforma in attacco. Abbiamo fatto bene, meglio nel secondo tempo controllando il gioco".

Questo ambiente è un motivo di orgoglio?

"Molto, oggi abbiamo giocato contro la squadra campione in carica rimanendo umili e il nostro pubblico ha dato una grossa mano a noi".

Vi è mancato solo un po' di imprevedibilità.

"La caratteristica dei giocatori che avevamo in campo ci consentiva di avere equilibrio tra fase difensiva e offensiva, con questi giocatori che erano oggi in campo potevamo ancora fare meglio. La creatività che abbiamo ci è mancata un po' per fare la differenza negli ultimi metri".

Crede all'Europa?

"E' un lavoro collettivo, con una grande solidità difensiva perchè tutti si assumono la responsabilità di fare una corsa in più per il compagno. Adesso riposo, penseremo soltanto al presente che adesso è l'Hellas".