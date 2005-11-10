Il Bournemouth fa secco il Milan, Rose: "Che grande notte per noi, un orgoglio"

Il Bournemouth sfrutta una partenza forte che coglie colpevolmente impreparato il Milan e fa sua la sfida valida per la terza giornata della League Phase in Europa League. Le Cherries si sono imposte per 3-0 sui rossoneri, ieri sera, con la squadra di Ruben Amorim che avrà di che riflettere per i rigori concessi e il cartellino rosso rimediato da Mike Maignan nella prima mezz'ora.

L'orgoglio di Marco Rose per il 3-0 sul Milan

L'allenatore del Bournemouth, Marco Rose, ha fine gara ha dichiarato sul successo prestigioso per la storia del proprio club: "Una grande notte per noi. Sono felice per il club, soprattutto per i nostri fan e davvero orgoglioso dei miei ragazzi. Il modo in cui hanno vinto è stato brillante dal primo minuto all'ultimo minuto, abbiamo giocato una partita davvero buona".

Poi ha puntualizzato: "Anche con 11 contro 11 abbiamo iniziato bene, abbiamo fatto pressione su di loro, abbiamo ottenuto un rigore. Poi il cartellino rosso ha un peso. A volte ti metti nei guai in queste situazioni ma, come domenica, l'abbiamo gestita davvero bene. Non abbiamo concesso loro nulla. Ora dobbiamo solo rimanere umili. Sappiamo di essere bravi. Sappiamo che se abbiamo l'intera squadra possiamo competere con tutti ovunque, ma la stagione è lunga".