Dal Brasile: Torino, caccia al mediano. Occhi su Facundo Bernal del Fluminense

Il Torino si muove sul mercato, a caccia di colpi utili per potenziare il centrocampo di Ignazio Abate. L'ex terzino del Milan, oggi allenatore granata, vuole sistemare alcune lacune presenti nella rosa, a partire dalla zona nevralgica di campo oggigiorno.

Tra i nomi che la dirigenza piemontese sta seguendo con particolare attenzione figura certamente quello di Facundo Bernal: uruguaiano e classe 2003, proprietà del Fluminense, ricopre perlopiù funzioni da mediano. Nell’anno solare 2026 ha raccolto 18 presenze e 2 assist con la maglia del club brasiliano.

Come riportato dalla testata brasiliana Globo Esporte, Bernal è tra i nomi che il Torino segue in vista della prossima stagione. Ma non è l'unica opzione al vaglio per coach Abate. Il 22enne, originario di Montevideo, è tuttavia tutelato da un contratto con validità fino all'estate del 2028 con la società di Rio de Janeiro.

Nel frattempo per l'attacco si monitora Matteo Cancellieri: sulle tracce dell'esterno della Lazio c'è proprio il club granata, dopo una stagione in cui ha totalizzato 35 presenze complessive, mettendo a referto 4 gol e 2 assist.