Il Torino forte sul mediano uruguaiano Facundo Bernal: contatti tra Petrachi e il Fluminense

Il Torino continua a monitorare il mercato alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo e tra i profili seguiti con maggiore attenzione c'è Facundo Bernal, mediano uruguaiano del Fluminense. L'edizione odierna di Tuttosport riferisce come il direttore sportivo Gianluca Petrachi avrebbe già avviato i primi contatti esplorativi per valutare la fattibilità dell'operazione, anche se al momento non è stata ancora presentata alcuna offerta ufficiale.

Classe 2003, Bernal si è imposto nel campionato brasiliano dopo essere arrivato dal Defensor nel 2024. Giocatore fisico e abile nel recupero del pallone, si distingue anche per qualità nella gestione del possesso e buona visione di gioco. Il Fluminense, dopo aver respinto l'interesse del Betis nelle scorse stagioni, potrebbe ora prendere in considerazione eventuali proposte provenienti dall'Europa. A favore del Torino c'è anche il passaporto italiano del centrocampista, che consentirebbe il suo tesseramento senza occupare uno slot da extracomunitario.

Parallelamente resta vivo l'interesse per Kristijan Jakic dell'Augsburg, altro mediano seguito dalla dirigenza granata. Anche in questo caso si tratta di semplici sondaggi, con eventuali sviluppi rimandati al termine degli impegni del giocatore con la nazionale croata. Sul fronte uscite, il Torino valuta possibili cessioni a centrocampo, con Ivan Ilic tra i principali candidati a partire.