Accostato anche al Torino, Bernal passa dal Fluminense al Betis: cifre e dettagli
Il Real Betis inaugura il proprio mercato estivo con l'arrivo di Facundo Bernal. Il centrocampista uruguaiano, accostato nelle scorse settimane anche al Torino, è sbarcato a Siviglia, dove ha completato gli ultimi passaggi prima della firma sul contratto che lo lega al club andaluso fino al 2031. L'operazione, che porterà nelle casse del Fluminense una cifra vicina ai 10 milioni di euro, rappresenta il primo rinforzo della formazione di Manuel Pellegrini in vista della stagione 2026/27.
Accoglienza dei tifosi e primi allenamenti
Bernal è stato accolto da alcuni sostenitori del Betis direttamente all'aeroporto, prima di raggiungere la sede del club per la firma sul nuovo contratto. Il centrocampista sarà l'unico volto nuovo al raduno della squadra, in programma nei prossimi giorni, e si metterà subito a disposizione di Pellegrini in vista dell'inizio della preparazione estiva. Il tecnico cileno potrà così contare su un elemento capace di ricoprire sia il ruolo di mezzala sia quello di mediano davanti alla difesa.
Il mercato del Betis è appena iniziato
L'arrivo di Bernal non dovrebbe essere l'ultimo movimento del club andaluso. La dirigenza è infatti al lavoro per regalare altri rinforzi a Pellegrini nelle prossime settimane. Dopo i primi giorni di lavoro a Siviglia, la squadra partirà mercoledì per il ritiro in Germania, dove disputerà anche la prima amichevole della nuova stagione. Le aspettative intorno al nuovo progetto restano elevate e il Betis punta a completare ulteriormente la rosa prima dell'inizio del campionato.