Burdisso: "Serie A, investi nelle strutture e potrai permetterti non uno ma quattro Ronaldo"

Serie A con poco appeal, non secondo Nicolas Burdisso, che dalle colonne del Corriere dello Sport difende l'immagine del nostro calcio. "Non sono d'accordo. Dopo il lockdown la Serie A è stata senza dubbio il campionato più bello, si sono viste diverse tipologie di calcio. C'è un percorso che il calcio italiano deve affrontare in fretta ed è quello del miglioramento delle strutture. Una volta completato, potrà permettersi non un solo Ronaldo, ma due, tre, quattro Ronaldo".