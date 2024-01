Caccia all'esterno d'attacco in casa Lazio: Clarke costa tanto, resiste Bernardeschi

In questi ultimi quattro giorni di calciomercato la Lazio si concentrerà sull'acquisto di un esterno d'attacco. A fare il punto l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport': l'ultimo nome emerso - si legge - è quello di Jack Raymond Clarke, ala sinistra del Sunderland. Piede destro ma gioca da ala sinistra, ha 23 anni: si tratta di un calciatore inglese transitato per il settore giovanile del Tottenham. L'idea del Sunderland è quella di non cederlo subito, ha rifiutato un’offerta di 16 milioni (è probabile che sia della Lazio) perché punta a tenerlo fino all'estate per poi venderlo a trenta milioni.

Gli altri nomi

Detto di Clarke, la Lazio continua a monitorare anche la situazione di Bryan Gil del Tottenham. Piace e non poco Cambiaghi ma la richiesta dell'Atalanta - quindici milioni di euro - ha frenato e non poco la trattativa. Ecco perché resiste la candidatura di Federico Bernardeschi, esterno d'attacco classe '94 del Toronto FC che vuole rientrare in Italia. Negli scorsi giorni Maurizio Sarri ha avallato questa operazione: la grande difficoltà è l'ingaggio principesco che percepisce l'ex Juventus in Canada. Infine Rafa Silva, in scadenza col Benfica: il calciatore nonostante un contratto valido fino al 30 giugno viene valutato dalla società lusitana otto milioni di euro.

Oggi il confronto

Nella giornata odierna, Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani dovrebbero fare il punto della situazione: un confronto per stabilire su quale nome insistere in queste ultime ore.