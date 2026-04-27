Cagliari, debutto da sogno per Mendy: doppietta in 9' e Atalanta già sotto 2-0
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Incredibile alla Unipol Domus Arena di Cagliari dove i rossoblù trovano il raddoppio grazie alla doppietta di Mendy, bravo a ribadire in rete un pallone rimasto in area in seguito ad una respinta di Carnesecchi. Doppietta per il 2007 al debutto in Serie A.
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