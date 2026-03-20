Live TMW Cagliari-Napoli, Buongiorno: "Sono pronto per i playoff con la Nazionale"

Un anticipo del venerdì che piace al Napoli di mister Antonio Conte che, alla Unipol Domus, si accontenta del gol al 2' di McTominay per battere i padroni di casa del Cagliari. Tre punti conquistati e stadio rossoblù espugnato e questo basta ai partenopei per essere soddisfatti. Al termine del match il difensore Alessandro Buongiorno dei campani ha risposto alle domande dei media presenti in sala stampa.

Ore 20:46 La conferenza stampa comincerà a breve.

Ore 21:08 Inizia la conferenza stampa.

Che segnale dà il Napoli al campionato?

"Siamo contentissimi per questa vittoria e questo è sicuramente un grande segnale. Non abbiamo mai mollato, nemmeno quando avevamo delle assenze. Adesso con la sosta continueremo a lavorare per migliorarci".

Cosa vi ha detto il mister?

"Era contento per la vittoria, anche se potevamo portarla prima sul 2-0. Non abbiamo concesso grandi occasioni. Noi guarderemo sempre partita dopo partita e cercheremo di fare il nostro meglio sempre".

Quanto è stato importante recuperare i tanti infortunati?

"Siamo contenti di avere nuovamente in rosa i vari De Bruyne, McTominay e tutti gli altri. Dobbiamo continuare così".

Come stai?

"Io sto bene, non ho mai smesso di lavorare e ho tenuto duro sempre. So che i momenti brutti possono accadere, ma ho continuato ad impegnarmi. Sono contento e sono pronto per i playoff anche con la Nazionale".

Ore 21:11 Termina la conferenza stampa.