Campionato chiuso? Costacurta: "Mai stato riaperto. Lautaro giocatore più importante in A"

Il 5-2 dell’Inter sulla Roma chiude il campionato? Nello studio di Sky Sport, Alessandro Costacurta ribadisce di sì, ma del resto l’aveva già detto anche prima di questa gara: “Io mi ero già espresso. Ho sempre puntato sul rientro di Lautaro, ho sempre pensato che sia il giocatore più importante della Serie A. Non dico sia il più forte, ma è il giocatore della Serie A più importante per la sua squadra”.

Meno convinto l’ex capitano nerazzurro Beppe Bergomi: “Non so se è chiuso o riaperto, ma l’Inter deve trovare cinque vittorie da qui alla fine, nella sua testa. Questa squadra non deve stare in leggerezza, ma deve stare lì. Vivere questo momento di difficoltà: l’ha vissuto bene e l’ha vinto. Ora vediamo, domenica va a Como”.

In chiusura, il parere di Luca Marchegiani: “In un passo falso stasera chi insegue ci faceva vinto. Il fatto che l’Inter abbia vinto un po’ di vantaggio gliel’ha fatto riprendere”.