Capello: "Una Juventus attenta, buon test perché c'è stato poco egoismo"

Ai microfoni di Sky Sport, Fabio Capello ha parlato del successo per 5-0 della Juventus contro il NEC: "Una Juventus attenta in tutti i momenti. Il NEC ha fatto grandi pressing ma la Juventus ha giocato sempre, fin dal primo gol che è stato preparato molto bene. Ho visto grande attenzione, col NEC che ha pressato anche sul 5-0 ma che ha tirato solo da fuori area. Soprattutto ho visto un bel primo tempo nella determinazione avuta, poi è stata brava a creare tante occasioni"

Ha visto personalità nella Juventus?

"Ho visto personalità, perché con quel pressing se non sei pronto non è semplice. Un buon test, secondo me. La squadra è stata sempre concentrata, c'è stato poco egoismo e tutti si aiutavano, questo significa che Spalletti ha dato qualcosa alla squadra".