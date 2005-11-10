Juventus-NEC 5-0, le pagelle: lampi di Alajbegovic, che impatto Kolo. Woltemade benino

La Juventus esordisce alla grande in Europa League e vince 5-0 contro il NEC. A segno Nico Gonzalez, Alajbegovic, Woltemade, Celik e Kolo Muani. Spalletti ottiene le risposte che cercava, anche se gli olandesi non si sono rivelati un banco di prova molto attendibile.

JUVENTUS (di Alessio Del Lungo)

Grabara 6,5 - Mai impegnato severamente, è pregevole il lancio presumibilmente studiato con cui lancia in porta Nico Gonzalez, che ringrazia e sigla l'1-0 momentaneo. Clean sheet e assist, probabilmente è la prima volta in carriera.

Kalulu 6 - Dopo la brutta prestazione contro il Sassuolo era molto atteso e lui ripaga con la consueta affidabilità. Poco appariscente, ma nel complesso la sua prova è solida.

Gatti 6 - Nel momento in cui sgomita con Larssen si vede tutta la voglia che ha di conquistarsi il posto da titolare. Nessuna sbavatura e una grinta a cui ormai ci ha abituato negli anni.

Lucumi 6 - Il suo ambientamento prosegue nel migliore dei modi, facilitato anche da un avversario che lo sollecita poco. In impostazione è sicuro e contribuisce a velocizzare la manovra in avvio.

Celik 6,5 - Il soldatino che ti aspetti, niente di più e niente di meno. Schierato a destra, risponde presente ed esegue i compiti che gli ha assegnato l'allenatore, accompagnando in avanti e coprendo dietro. Nel finale trova anche il gol, impreziosendo così la sua prestazione.

Douglas Luiz 6,5 - Un calciatore totalmente diverso dalla sua prima parentesi bianconera, soprattutto per la sicurezza con cui gestisce i ritmi del gioco a piacimento. È in fiducia e si vede. Non è un caso se anche Ancelotti è tornato a tenerlo in considerazione per il suo Brasile.

Dal 61' Koopmeiners 6 - Gioca praticamente a uno o due tocchi, come fosse in un'esercitazione in allenamento. In effetti il finale di gara è poco più che questo.

Sarr 6 - Al debutto da titolare regala un filtrante perfetto a McKennie, da cui poi nasce il 2-0. Per il resto è troppo frenetico e forza la giocata in più di un'occasione. Migliorerà, è questione di tempo, ma per ora non convince a pieno.

McKennie 7 - Il solito tuttofare di Spalletti, dove lo metti sta e fa bene. Inizia sfuggendo a Nejasmic e accomodando il pallone per il raddoppio di Alajbegovic e prosegue crossando un pallone da spingere in rete a Woltemade, il quale però preferisce lo stop e sbaglia. Indispensabile.

Dal 61' Bremer 6 - Entra in campo e dirige i suoi compagni del reparto arretrato. Ordinaria amministrazione per uno come lui.

Nico Gonzalez 7,5 - Forse il vero uomo in più di questo inizio di stagione, impossibile da tenere fuori. In estate si vociferava che non volesse rimanere alla Juventus, ma il campo dice altro, visto che rincorre tutti e ha una cattiveria agonistica nel fare le cose che gli permette di fare la differenza. Segna e si conquista il rigore del 3-0, scusate se è poco.

Dal 61' Conceicao 6 - Qualche dribbling, qualche cambio di direzione e un tiro fuori di poco. Sempre prezioso.

Alajbegovic 7,5 - Dopo 3 partite senza lampi, ecco un assaggio delle qualità del 18enne. Il gol del 2-0 vale da solo il prezzo del biglietto ed è di pregevolissima fattura, così come il passaggio per il taglio di Nico Gonzalez in occasione del rigore guadagnato dall'argentino. Deve aggiungere un po' di quantità, ma ha colpi da potenziale fuoriclasse.

Dal 71' Kolo Muani 7,5 - Assist e gol in 19 minuti, alla faccia di chi pensava potesse entrare svogliato per l'esclusione. Lascia sul posto Schuurs con facilità disarmante nel suggerimento per Celik, brucia Polster in uscita e deposita il pallone in rete per il 5-0. Che impatto.

Woltemade 6,5 - Il voto più complicato. Inizia muovendosi benissimo, prosegue divorandosi un gol, continua segnando il rigore del 3-0 e poi spreca ancora una potenziale occasione. Il suo non è un match da ricordare, ma finisce comunque a referto e si sblocca con la maglia bianconera. Vedremo come verrà impiegato.

Dall'83' Owusu sv

Allenatore: Luciano Spalletti 7,5 - L'obiettivo era vincere per allontanare i fantasmi di un possibile esonero e della suggestione Antonio Conte, ma lui non si accontenta e va oltre. Dopo 9 minuti si era già capito chi avrebbe conquistato i 3 punti e al 35' la Juventus è già sul 3-0. Perfetta pure la gestione degli attaccanti, che si sbloccano entrambi.

NEC (di Marco Pieracci)

Polster 4 - Calcola male il tempo dell'uscita, esponendosi alle conseguenze: è l’inizio della fine. Recidivo sul quinto gol preso.

Storm 4 - Puntualmente fuori posizione, si ostina a cercare l'anticipo su Nico Gonzalez, ma non accorcia mai coi tempi giusti.

Sandler 4 - Penalizzato dall'atteggiamento iper-offensivo della squadra, non si capisce bene dove sia sul rilancio di Grabara.

Dal 67' Schuurs 5 - Accolto dai fischi per i trascorsi granata, bellissimo rivederlo in campo, ma Kolo Muani lo lascia sul posto.

Kabar 4 Va in pressione un po' su tutti, quasi commovente nel tentativo di coprire buchi enormi: ingenuo sul rigore causato.

Dal 46' Monteiro 5 - Entra quando il ritmo della partita si abbassa vorticosamente, non ne approfitta per lasciare il segno.

Bischoff 5 - Una mezz'oretta in campo nella quale non sembra capirci molto, alza bandiera bianca per un guaio muscolare.

Dal 31'Geiger 5 - Catapultato senza preavviso dentro una situazione complicata, un bel tiro dalla distanza è l'unico sussulto.

Lebreton 5 - Trequartista riciclato in mediana, si alza spesso per supportare la manovra d'attacco. Poi si sposta sulla fascia.

Dal 79' Kers sv

Nejasmic 4,5 - Male sul raddoppio juventino: la finta di McKennie lo manda in confusione, arranca per tutto il resto della gara.

Thomas 6 - Il più giovane della banda di Schreuder: apprezzabile lo spirito d'iniziativa, il solo a far vedere qualcosa di buono.

Chery 5 - Nel modulo liquido teorizzato dal suo allenatore lo trovi un po' ovunque, tanto girovagare senza però grossi risultati.

Tadic 5 - Largo a sinistra, taglia verso il centro per far emergere le proprie qualità tecniche, ma non riesce a fare la differenza.

Linssen 4,5 - Il riferimento più avanzato, finisce subito nella morsa di Gatti e sembra non gradirne particolarmente le attenzioni.

Dal 79' Nuytinck sv

Allenatore: Jan-Dirk Schreuder 4 - Difesa altissima, professa un calcio ambizioso ma forse improponibile contro avversari di un certo livello.