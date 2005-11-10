Marocchi sulla Juventus: "Finalmente si è vista la parvenza di un centravanti"

Giancarlo Marocchi ha parlato ai microfoni di Sky Sport del successo della Juventus per 5-0 sul NEC, partendo dalla prestazione dei centrocampisti: "Sarr mi è sembrato arrugginito, menomale ha giocato bene Douglas Luiz da regista, da quello che va ad aiutare tutti i compagni. Secondo me il brasiliano ha fatto veramente una bella partita, Sarr ha fatto quel passaggio per il gol di Alajbegovic e poco altro".

L'ambiente dello Stadium ha aiutato?

"Durante il riscaldamento il pubblico si è fatto sentire, aveva voglia di una partita così. Poi stravincere non è mai semplice, bene che la Juventus abbia iniziato così e mi auguro che pensi sempre di giocare così l'Europa League. Dopo un primo tempo in quel modo, continuare a giocare bene anche nel secondo non era semplice".

La prestazione di Woltemade, paragonandolo anche alle altre partite giocate da titolare da Kolo Muani?

"Oggi finalmente si è vista una parvenza, se hai un centravanti su cui ti puoi appoggiare, con la palla che non torna sempre indietro, fai un passo avanti. Ora voglio vedere come si comporterà con l'Atalanta".