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Capitan Svoboda lascia il Venezia e vola in Premier: è del Brighton, le cifre

Capitan Svoboda lascia il Venezia e vola in Premier: è del Brighton, le cifre TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
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Daniele Najjar
Oggi alle 12:08Serie A
Il centrale austriaco lascia il club con il quale ha conquistato un'altra promozione in Serie A: dall'Inghilterra hanno pagato la clausola.

Ora è ufficiale: Michael Svoboda lascia il Venezia, squadra di cui ha ricoperto il ruolo di capitano nella passata stagione conquistando la promozione in Serie A. Il centrale austriaco è del Brighton, club della Premier League inglese che ha pagato la clausola da 6 milioni di euro voluta dal giocatore nel suo contratto.

Il comunicato del Venezia


Ecco il comunicato del club: "Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l’accordo con il Brighton & Hove Albion FC per la cessione a titolo definitivo del difensore Michael Svoboda. Arrivato in arancioneroverde nella stagione 2020/21, Svoboda lascia il Venezia FC dopo aver collezionato 138 presenze e 5 reti, diventando nel tempo uno dei volti più riconoscibili del percorso compiuto dal club negli ultimi anni".

Il percorso di Svoboda


Nel comunicato viene ricordato il percorso fatto dal ragazzo in questi anni: "Nel corso della sua esperienza in laguna, il difensore austriaco ha preso parte a tutte e tre le recenti promozioni in Serie A del Venezia FC e ai due campionati disputati nella massima serie. Nell’ultima stagione, conclusa con il ritorno degli arancioneroverdi in Serie A, ha indossato la fascia di capitano, guidando la squadra in un’annata culminata con la vittoria del campionato di Serie B. Con il suo spirito di sacrificio e il suo attaccamento ai colori arancioneroverdi, Michael ha accompagnato alcune delle pagine più significative della storia recente del Venezia FC. Il club desidera ringraziare Michael Svoboda per l’impegno e la professionalità dimostrati in questi anni e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali per il prosieguo della sua carriera. Buona fortuna, Michael", si legge.

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